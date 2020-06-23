الاقتصاد

الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً بتحسن قوي في أداء القطاع الخدمي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات إيجابية أظهرت تحسن أداء قطاعي نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في البلاد خلال الشهر الجاري.


وكان رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" قد أكد أمس على أن الاقتصاد يشهد تحسناً في الآونة الأخيرة من تداعيات فيروس "".


ولكن "لو" حذر من استمرار عدم اليقين العالمي حيال أداء الاقتصاد ومدى سرعة التعافي من آثار الفيروس التاجي خاصة مع عدم تطوير علاج أو لقاح للوقاية من المرض بعد.

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واظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أستراليا ارتفع إلى 49.8 نقطة في يونيو/حزيران الجاري من 44 نقطة في الشهر الماضي.


وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأسترالي هذا الشهر إلى 53.2 نقطة مقارنة بقراءة مايو/أيار الماضي عند 26.9 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6945، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6975 في حين سجل أقل سعر عند 0.686.

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