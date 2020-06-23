الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نشاط قطاع الأعمال في أمريكا ينكمش في يونيو

انكمش نشاط الشركات في الولايات المتحدة في يونيو حزيران للشهر الخامس على التوالي، لكن وتيرة الانخفاض انحسرت، وهو ما يدعم آراء بأن الركود الناجم عن أزمة كوفيد-19 يقترب من نهايته.

وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت للبيانات يوم الثلاثاء إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع للناتج الأمريكي، الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ارتفع إلى 46.8 هذا الشهر من 37 في مايو أيار. وتشير قراءة دون 50 إلى انكماش. وانزلق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود في فبراير شباط.

وجاء التحسن هذا الشهر مع إعادة فتح الشركات بعد إغلاقها في منتصف مارس آذار للسيطرة على انتشار المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا. ومع هذا، فقد استمرت تسريحات العمال الشهر كما أوقفت الشركات التوظيف بينما تتعامل مع ضعف الطلب ولخفض التكاليف.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات بقطاع الخدمات في استطلاع آي.إتش.إس ماركت إلى 46.7 في يونيو حزيران من 37.5 في الشهر السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 46.0 في يونيو حزيران للقطاع الذي يشكل نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي.

Advertisements

وفي قطاعات الصناعات التحويلية، تباطأ انكماش النشاط هذا الشهر إذ ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 49.6 من 39.8 في مايو أيار. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع مؤشر القطاع، الذي يمثل 11 بالمئة من الاقتصاد، إلى 47.8 في يونيو حزيران.

وارتفع حجم طلبات الشراء الجديدة التي تلقتها المصانع إلى قراءة عند 49.5 في يونيو حزيران من 34.6 في مايو أيار.