رغم انهيار الأسعار بعد كورونا.. الصين تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز في 2020

كتب: ضياء السقا

تستهدف الصين زيادة إنتاجها من النفط الخام 1% والغاز الطبيعي بنسبة 4.3% هذا العام، مقارنة بعام 2019، إذ تسعى لحماية أمن الطاقة حتى بعد انهيار أسعار النفط المدفوع بتفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز، وضعت الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، هدف إنتاج 193 مليون طن من النفط الخام، أو 3.85 مليون برميل يوميا، و181 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2020، وفقا لخطة الإنتاج السنوية التي نشرتها الإدارة الوطنية للطاقة.

Advertisements

وتقارن هذه الأرقام مع الإنتاج الفعلي لحوالي 191 مليون طن من الخام و173.62 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.

كما حددت الخطة السنوية هدفا يتمثل في تحقيق 900 جيجاوات تقريبا من قدرة توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري في عام 2020 وخفض حصة الفحم في مزيج الطاقة الأولية في الصين إلى حوالي 57.5%.

وانخفضت حصة الفحم في استهلاك الطاقة في الصين إلى 57.7% في عام 2019، على الرغم من أن استخدام الفحم لا يزال مرتفعا بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي من حيث الأطنان.