شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ مارس مقابل اليورو اليوم الثلاثاء لكنه ارتفع أمام الدولار مع تحسن الشهية العالمية للمخاطرة بفعل بيانات اقتصادية أوروبية إيجابية وانحسار حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قلل الطلب على الدولار الأمريكي.
وتلقى اليورو دعما من تعافي نشاط الشركات الفرنسية بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران ليعود إلى النمو بعد ثلاثة أشهر من تراجع لم يسبق له مثيل. وحصلت العملة الأوروبية على دعم إضافي من بيانات تظهر انحسار التباطؤ في منطقة اليورو مجددا هذا الشهر.
وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو عند 90.775 بنس قبل أن يتعافى قليلا إلى 90.440 بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 0.17 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.
وارتفع الاسترليني مقابل العملة الأمريكية 0.45 بالمئة إلى 1.2517 دولار.
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