شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23 - 6 - 2020 عددا من الأحداث القتصادية المحلية التى تم رصدها على صفحات ”الخليج 365”، ومنها ارتفاع مؤشرات البورصة وارتفاع أسعار الذهب.

قطاع الأعمال العام يخفض عدد شركاته من 119 لـ90 شركة نتيجة عملية الدمج

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عملية هيكلة ودمج الشركات التابعة خاصة ذات النشاط المتشابه بحيث يتم تقليص عددها، بهدف زيادة تنافسيتها وقوتها داخل وخارج مصر، مع إجراء عملية هيكلة فى النظم الإدارية والمالية والموارد البشرية .

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن العام المالى المقبل 2020-2021 ، سيشهد انخفاض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 119 شركة حاليا إلى نحو 90 شركة فقط نتيجة دمجها، لافتة إلى أنه من المتوقع انخفاض تلك الشركات مستقبلا سواء نتيجة الدمج أو التصفية للشركات الخاسرة.

التخطيط: إيقاف 30 خدمة تتم من خلال منافذ المراكز التكنولوجية بحلول سبتمبر

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قال اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد التحول إلى إتاحة خدمات المحليات إلكترونيا بصورة تدريجية بما يضمن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين، مشيرا إلى قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى نص على توافر الخدمات الالكترونية بداية من 30 يونيو.

وأشار عزى خلال إجتماع عقده الأثنين مع عدد من رؤساء أحياء محافظة القاهرة إلى أنه سيتم البدء في المرحلة التجريبية خلال شهرى يوليو وأغسطس حتى الوصول إلى سبتمبر بإغلاق 30 خدمة تتم من خلال منافذ المراكز التكنولوجية داخل الأحياء.

جهاز تنمية المشروعات يعرض دعم وتمويل مشروعات المصريين العائدين من ليبيا

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعمل علي استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل لائقة من خلال تقديم التمويل والتدريب اللازم لإقامة مشروعات صغيرة أو تشغيلهم في المشروعات الممولة من الجهاز.

وتنفيذا لتوصيات الاجتماع الذي تم بين نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وقيادات جهاز تنمية المشروعات والذي جاء فيه أهمية الإسراع بتوفير فرص عمل لمجموعة الشباب المصريين الذين تم تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية بتوجيهات رئاسية.

التخطيط تطلق سلسلة من الندوات (أونلاين) في يونيو 2020 لجائزة التميز الحكومى

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي سلسلة من الندوات التفاعلية وحلقات النقاش تقدم (أونلاين) خلال شهر يونيو 2020 بحضور خبراء في موضوعات التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات الجائزة ولإتاحة الفرصة لسفراء التميز والعاملين بالجهات الحكومية المصرية لتوجيه الأسئلة للسادة الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف الأساسي من التميز الحكومي هو إرضاء المواطن وصولاً لأهداف التحول الرقمي من خلال الارتقاء بالخدمات بين الحكومة وبعضها البعض والحكومة والمواطن، وذلك من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ليقدم خدمات عالية الجودة من خلال استراتيجية مصر 2030 التي بدأت عام 2016 بشكل تشاركي وساهم فيها القطاع الخاص والمدني بخطوات بدأت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بإنشاء وحدات جديدة مثل" وحدة التحول الرقمي – الموارد البشرية – المراجعة والتطبيق" وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعزز الكثير من القيادات داخل الدولة لصنع القرار وجائزة مصر للتميز الحكومي والانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة بأداء مختلف وأكثر كفاءة.

البريد: صرف منحة 500 جنيه عبر كارت "ميزة" بدون مصاريف إدارية

تواصل الهيئة القومية للبريد صرف الدفعة الثانية لمستحقي المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الثالث على التوالي من دون مصاريف إدارية، وذلك للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتصل إلى 500 جنيه وبإجمالي 1500 جنيه، وسط مناشدات للمستحقين بصرف المنحة عبر بطاقات ميزة الموحد وإيزي بأي من أي ماكينة للصراف الآلي وبدون مصريف إدارية، وذلك منعا للتكدث والتزاحم بمكاتب الهيئة.

وكان مسئول بالهيئة قد صرح لـ"الخليج 365" في وقت سابق، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر بطاقات الصرف الآلي بدون مصاريف إدارية كما هو الحال عند صرفها من المكاتب، مشيرا إلى أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول.

إزاى تحسب ضريبة دخلك بنفسك من أول يوليو المقبل؟.. المالية تجيب

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكدت وزارة المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، حيث تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠%، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، موضحة أنه يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهريًا وسنويًا وفقًا للجدول المرفق، الذى يوضح نسبة الوفر الضريبى مقارنة بالقانون الحالى للضريبة على الدخل.

تراجع الصادرات من الأدوية و المستحضرات لـ17 مليون دولار مارس الماضى

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رصدت بيانات حكومية، بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة نحو 17 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، مقابل 21 مليون دولار في شهر مارس من عام 2019، وذلك بتراجع بلغ 4 ملايين دولار، وبنسبة تراجع بلغت 19.9%.

وشهدت بعض الصادرات المصرية تراجعا خلال شهر مارس الماضي، وتصدرت القائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وسجلت 98.7 مليون دولار، مقابل 129 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع 23.9%

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما تراجع المؤشر الرئيسي 4 جلسات متتالية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.241 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

أسعار الذهب تتراجع اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب بأكثر من 9 دولارات لينزل الذهب من أعلي نقطة سعرية سجلها في مصر.

أسعار الذهب عقب هبوطها:

عيار 18 سجل 672 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 784جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 896 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6272 جنيها .

أوقية الذهب 1749 دولار.

ارتفاع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعارها أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.09 جنيه للشراء، 18.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.98 جنيه للشراء، 18.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.03 جنيه للشراء، 20.27 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.86 جنيه للشراء، 20.08 جنبه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.89 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.86 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.