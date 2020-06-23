شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت يستحوذ على عقار تجاري بمبلغ 250 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية مركز مكتبي تجاري مكون من طابقين في مدينة الرياض لصالح صندوق الأهلي ريت (1).

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 250 مليون ريال سعودي وتم تمويل الصفقة عبر التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأشار البيان، إلى أن العقار مؤجر بالكامل لمدة 3 سنوات بعائد يعادل 8.6%.

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وقد سبق وأن أعلنت شركة الأهلي المالية، بتاريخ 22 أكتوبر 2019، عن توقيعها على اتفاقية الشراء لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على المركز المكتبي المذكور.

ويتوقع الصندوق أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من العام 2020.

وكان الصندوق قد حقق صافي دخل بلغ 15 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققاً إجمالي دخل بلغ 22.1 مليون ريال