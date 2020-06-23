شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس تجدد شهادة التأهيل لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن تجديد شهادة التأهيل الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن التجديد سيكون لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 15/01/1445هـ.

وأشارت الشركة، إلى أن حصولها على شهادة التأهيل يمكنها من الاستمرار بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإمكانية الاستحواذ على المزيد من المحطات والذي سيؤثر بالإيجاب مالياً في وقته.

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هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 29.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة، بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخري وزيادة المصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.