شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في أمريكا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحسن قطاعا الخدمات ونشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الجاري إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 46.7 نقطة في يونيو/حزيران من 37.5 نقطة في مايو/أيار.

وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 49.6 نقطة من 39.8 نقطة في الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في أمريكا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.