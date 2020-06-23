شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بفعل السحب من المخزونات والطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليتلقى دعما من وتيرة السحب من المخزونات والطلب القوي من الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن الصناعي على مستوى العالم.



ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن الطلب على السلع والمعادن في ظل القلق من تعرض دول العالم لموجة ثانية من فيروس "كورونا".



وتحسنت ثقة المستهلكين قليلا مع إجراءات إعادة فتح الاقتصادات وتشغيل المصانع كما أنه لوحظ قوة الطلب الصيني على معادن أبرزها النحاس.

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وفي سياق متصل، انخفضت مخزونات النحاس في الصين إلى 109.696 ألف طن، وهو المستوى الأدنى في 17 شهرا مقارنة بـ380 ألف طن في مارس.



وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النحاس 546.030 ألف طن في مايو/أيار بانخفاض نسبته 5.5% من أبريل/نيسان لكن أعلى بنسبة 20.8% من نفس الشهر عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:25 بنسبة 0.3% إلى 2.66 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.67 دولار وأقل سعر عند 2.62 دولار.