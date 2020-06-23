شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع مواصلة "ناسداك" بلوغ مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" حيال الاتفاق التجاري مع الصين.



وأفاد "ترامب" بأن الاتفاق التجاري المرحلي مع الصين لا يزال قائما وأن بلاده ملتزمة ببنود الاتفاق المبرم منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك على عكس ما صرح به المستشار التجاري "بيتر نافارو" بأن "ترامب" أنهى الاتفاق.



وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة تحسناً إلى 49.6 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى المستوى المعياري خمسين نقطة، وذلك بعد الانخفاض في مايو/أيار إلى 39.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 204 نقاط) إلى 26229 نقطة، وسجل "ناسداك" أعلى مستوى قياسي جديد حيث ارتفع بنسبة 0.9% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 10151 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3125 نقطة.