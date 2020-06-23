شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج ترتفع بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط بورصة أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة أبوظبي، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" بنسبة 0.07% رابحاً 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7265.08 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.42% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2120.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.14% رابحاً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.33 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.63% خاسراً 27.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار درهم. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.42% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2120.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 298.29 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 350.6 مليون سهم محققة ما قيمته 332.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4902 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.42% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2120.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 298.29 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 350.6 مليون سهم محققة ما قيمته 332.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4902 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وقفز 22 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 7.40%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 48.5 مليون ورقة بقيمة 68.5 مليون درهم.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 546.9 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.66% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.17%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.54% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.04% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%.





بورصة الكويتأنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحاً 59.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5121.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.49% رابحاً 82.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 14.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4199.25 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 19.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4180.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 184.6 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتى عبر 8818 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.45%، يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 7.63%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5.51%.

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بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسراً 27.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.2 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 42.6 مليون سهم، بقيمة 152.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1712 صفقة.

وهبط ببورصة أبوظبي قطاعات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.96%، ثم سهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.55%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 3.85%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 2.84%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 54.1 مليون درهم.





بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% رابحاً 14.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3524.600 نقطة، وبلغ حجم التداول 13.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 353 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 12 سهماً على رأسها "الأسماك العمانية" بنسبة 5.88%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 5.64%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.88%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الحسن للهندسة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 2.94%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7265.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.34% خاسراً 187.61 ليغلق عند مستوى 7840.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.35%، فميا تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

وقفز 125 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.93%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.11%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 7.92%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 7.65%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 230.7 مليون ريال سعودي.