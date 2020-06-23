شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات بأن الاتفاق التجاري مع الصين قائم، بينما تبشر بيانات إيجابية لأنشطة الشركات من أوروبا بالخير لمسوحات أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق. Advertisements

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 بالمئة إلى 26159.39 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 بالمئة إلى 10130.83 نقطة.

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