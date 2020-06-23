شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7265.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.34% خاسراً 187.61 ليغلق عند مستوى 7840.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.78%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.35%، فميا تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

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وقفز 125 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.93%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.11%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 7.92%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 7.65%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 230.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأهلي المالية، عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية مركز مكتبي تجاري مكون من طابقين في مدينة الرياض لصالح صندوق الأهلي ريت (1)، وتم الاستحواذ على العقار بمبلغ 250 مليون ريال سعودي وتم تمويل الصفقة عبر التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل لمدة 3 سنوات بعائد يعادل 8.6%، وسبق وأن أعلنت شركة الأهلي المالية في تاريخ 22 أكتوبر 2019 عن توقيعها على اتفاقية الشراء لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على المركز المكتبي المذكور.