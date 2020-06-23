شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا ملحوظا فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.08 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.98 جنيه للشراء، و 18.16 جنيه للبيع.

مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.08 جنيه للشراء مقابل 18.01جنيه للشراء 18.19 جنيه للبيع مقابل 18.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.08 جنيه للشراء. 18.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.08جنيه للشراء. 18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.08 جنيه للشراء. Advertisements 18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.10 جنيه للشراء. 18.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.01 جنيه للشراء. 18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.07 جنيه للشراء. 18.33 جنيه للبيع. اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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