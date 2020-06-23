شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبى: كورونا تفسح مجالا للاندماج بين بنوك منطقة اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المشرف بالبنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا اليوم الثلاثاء إن أزمة فيروس كورونا ستفسح المجال أمام عمليات اندماج واستحواذ بين بنوك منطقة اليورو سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود نظرا لأنها تقلص هوامش الربح.

وقال إنريا لصحيفة إل سولي 24 أوري الإيطالية اليومية "هذا يمكن أن يكون كذلك لأن الطوارئ الصحية قلصت هوامش الربحية"، مضيفا أن البنوك المركزية مستعدة لتدشين مشاورات عامة عن كيفية تقييمها للاندماجات.

وتابع إنريا "يمكن ان نلعب دورا ولكن سيكون علينا النظر لما يمكن أن يحدث على الصعيد التشريعي ومن جانب سلطات أخرى، لاسيما في الاندماجات العابرة للحدود"، في إشارة إلى عقبات تنظيمية أمام إدارة السيولة ورأس المال بعد الاندماج.

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وردا على سؤال عن الاستحواذ المقترح لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي على منافسه الأصغر يو.بي.آي بانكا الذي تلقى موافقة البنك المركزي الاوروبي، قال "نحن نحبذ صفقات الاستحواذ بشكل عام ولكن بحذر".