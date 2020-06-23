شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بنسبة 1.42% بالختام للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.42% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2120.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 298.29 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 350.6 مليون سهم محققة ما قيمته 332.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4902 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وقفز 22 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 7.40%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 48.5 مليون ورقة بقيمة 68.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس الاثنين، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تمت المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5% من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة 3 سنوات، ويضم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب كل من فهد عبد القادر القاسم، سونيل بيلوترا، مرتضى حسين، محمد جمعة الشامسي، عمر عبد الله محمد الهاشمي، عارف عبد الله عبد الرحمن الهرمي البستكي، دايفيج هاغلاند، فاطمة حسين أحمد، رامز طنوس شحادة.

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وفي سياق آخر أعلن مصرف عجمان، عن تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو في تمام الساعة 10 صباحاً، لمناقشة المصادقة على محضر اجتماع المجلس السابق، متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة دار التكافل، عن عقد اجتماع مجلس إدارة أمس الاثنين، واتخذ قراراً بالتمرير لإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للشركة، وتمت الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي للقيام بمهام المدير التنفيذي المستقيل، والذي سيباشر عمله عند الانتهاء من تحويل أسهم نور تكافل إلى دار التكافل.