شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض برميل النفط الكويتي70 سنتا ليسجل36.92 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا للبرميل ليبلغ 36.92 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 37.62دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية.

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" وبموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.

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يذكر أن أسعار النفط الخام الآجلة قد سجلت مكاسب مع نهاية جلسات التداول بالاسواق الأسيوية الأسبوع الماضي حيث ارتفعت انشطة عقود خام برنت تسليم شهر أغسطس بنسبة 8.9% لتبلغ 42.19 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يوليو المقبل 9.6 دولار للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 39.75دولار للبرميل.