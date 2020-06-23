آي بي إم يضاعف من ضغوطه السلبية – تحليل – 23-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.14% بما يعادل -1.40 نقطة ليستقر على سعر 121.07 دولار، ليتخطى السهم من جديد دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من ضغوطه السلبية على تداولاته القادمة، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 126.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 115.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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