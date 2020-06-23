شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يتراجع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.31% بما يعادل -0.44 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته على سعر 143.39 دولار، كما يعاني السهم من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 144.92، ليستهدف مستوى الدعم 137.29.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط