شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يواصل بحثه عن قاع صاعد – تحليل – 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.08% بما يعادل -1.06 نقطة ليستقر على سعر 96.75 دولار، وذلك في إطار محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 92.61، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 104.17.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه