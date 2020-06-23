شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا وسط توقعات سلبية – تحليل – 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى بهذا الانخفاض الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، خاصة وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.61% بما يعادل -0.28 نقطة ليستقر على سعر 45.74 دولار، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 43.18، وذلك طيلة ثبات المقاومة 47.84.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط