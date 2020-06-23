شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد تلقيه دفعة إيجابية على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليغلق السهم على مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 0.90 نقطة ليستقر على سعر 187.46 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو استقراره أعلى مستوى 187.43، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 202.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه