شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 15 أسبوع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 15 أسبوعا ، بعدما عززت بيانات إيجابية عن الأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا ، آمال تحسن مستويات الطلب العالمي على الوقود ، بعد إنهاء قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى مستوي 41.61$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 40.65$، وسجل أدنى مستوي عند 39.78$ ،و صعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 43.92$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 43.21$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.22$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.9% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط أنشطة الحفر الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2009.

فى أوروبا أظهرت بيانات أولية ،أن قطاعات الصناعات التحويلية فى فرنسا وبريطانيا ، عادت لمنطقة النمو بقوة فى حزيران/يونيو ، مع تعافي القطاع فى ألمانيا وكامل أوروبا بأفضل من توقعات السوق لكن لا يزالا دون حاجز النمو عند 50 نقطة.

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وأيضا عاد قطاع الخدمات الفرنسي لمسار النمو خلال الشهر الجاري ،مع استمرار تعافي القطاع فى ألمانيا وأوروبا وبريطانيا بأفضل من توقعات الخبراء.

عززت تلك البيانات من آمال تعاف الاقتصادات العالمية سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، خاصة وأن معظم الحكومات قد ألغت بالفعل كامل قيود العزل العام المرتبطة بالفيروس التاجي.

الأمر الذي يصب بلا أدنى شك فى صالح تحسن مستويات الطلب على الوقود ،والتي هي بالفعل أخذة فى العودة إلى مستوياتها الطبيعية لما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا.

وكان الطلب العالمي قد انهار فى آذار/ماس ،بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.