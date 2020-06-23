شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الهبوط قبيل بيانات قطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب بيانات قوية فى أوروبا ، يأتي هذا قبيل صدور هامة من الولايات المتحدة عن قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال حزيران/يونيو ، والتي توفر أدلة قوية حول مدى تعافى أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 96.68 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.25 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.74 نقطة.

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أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات "الصناعي والخدمي" يوم الثلاثاء أن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي تتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي انعكس سريعا على الأسواق ،وارتفعت على نطاق واسع الأسهم فى أوروبا ،وصعدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور هامة من الولايات المتحدة عن قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال حزيران/يونيو ، والتي توفر أدلة قوية حول مدى تعافى أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، البيانات الإيجابية سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر حزيران/يونيو المتوقع مستوى 50.0 نقطة من مستوى 39.8 نقطة فى أيار/مايو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 46.9 نقطة فى حزيران/يونيو من 37.5 نقطة فى أيار/مايو.