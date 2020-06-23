شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات قوية فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد بيانات قوية فى منطقة اليورو عن القطاعات الرئيسية خلال حزيران/يونيو ، والتي عززت آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.4% حتى الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا 0.8% ،بسبب مخاوف ظهور حالات كورونا جديدة فى ألمانيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 368.06 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 3.5% ، بعد بيانات صناعية قوية فى منطقة اليورو.

أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات "الصناعي والخدمي" يوم الثلاثاء أن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي تتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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فى فرنسا عادت الأنشطة الصناعية والخدمية فى حزيران/يونيو بقوة لمسار النمو فوق مستوي 50 نقطة ،لتتجاوز على نطاق واسع توقعات الخبراء ،بفضل إنهاء الحكومة الفرنسية جميع القيود المرتبطة بالفيروس التاجي.

وفى ألمانيا واصلت الأنشطة الصناعية والخدمية التعافي للشهر الثاني على التوالي ، مسجلة قراءات أفضل من تقديرات السوق فى حزيران/يونيو.

وفى كامل أوروبا سجلت القطاعات الرئيسية الصناعية والخدمية قراءات أفضل كثيرا من توقعات الخبراء ، بفضل تخفيف قيود العزل العام ،والتحفيز المالي والنقدي الضخم الذي تم الإعلان عنه سابقا لدعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، بدعم آمال المزيد من التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.4%.