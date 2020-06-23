شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 5 أسابيع بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,760.49$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,754.35$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,747.32$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,763.19$ للأونصة ، بسبب طلب قوي على المعدن كملاذ آمن.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، بسبب تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وتحسن شهية المخاطرة لدي المستثمرين ، فى ظل مؤشرات على تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 6.73 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,166.04 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.