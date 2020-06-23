شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مجددا عالمياً ومحليا وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعها مجددا بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية عودة صعود سعر أوقية الذهب إلي 1758 دولارا بزيادة 8 دولارات، الأمر الذي أدى إلى صعود المعدن النفيس في مصر إلي مستوي 787 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب عقب ارتفاعها:

عيار 18 : 674.55 جنيه.

عيار 21 : 787 جنيها.

عيار 24 : 899.40 جنيه.

الجنيه الذهب : 6296 جنيها.

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السعر العالمي : 1758 دولار.

وكان الذهب تراجع صباح اليوم بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو عند 1762.84 دولار أمس. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% أيضا الي 1764.80 دولار.

وارتفع اليورو وعملات أخرى يوم الثلاثاء بعد أن قال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة إن تصريحاته بأن الاتفاق التجاري مع الصين ”انتهي“ اُجتزأت من سياقها، بحسب وكالة رويترز، وتلقت العملة الموحدة دفعة من انتعاش أنشطة الشركات الفرنسية أكثر من المتوقع في يونيو حزيران، لتعاود النمو بعد تراجع غير مسبوق استمر ثلاثة أشهر.

وكسب الذهب نحو 15% منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.