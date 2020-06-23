شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمى أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أعلن اليوم الثلاثاء عن برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض فى الميزانية فى الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام فى ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا. Advertisements وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.

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