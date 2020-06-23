شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات البريطاني يتعافي فى يونيو بأفضل من تقديرات السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو بمستوي 47.0 نقطة ، أفضل من تقديرات السوق التي أشارت إلى مستوي 39.1 نقطة ، بفضل إجراءات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ،وسجل القطاع مستوي 29.0 نقطة فى أيار/مايو ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الملكي.

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