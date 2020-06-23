شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي يواصل التعافي مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو بمستوي 46.9 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 43.8 نقطة , بفضل إعادة فتح الاقتصادات الكبرى فى أوروبا ،أفضل من القراءة السابقة مستوي 39.4 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأوروبي.

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