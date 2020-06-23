شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهاء القيود ضد فيروس كورونا قطاع الخدمات الألماني يواصل التعافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو بمستوي 45.8 نقطة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 41.7 نقطة ، بفضل إنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا وإعادة فتح الأنشطة المختلفة فى البلاد ،أفضل من القراءة السابقة بمستوي 32.6 نقطة ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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