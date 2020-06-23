شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح، ويحافظ على ثباته دون مستوى 0.6965، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور أعلاه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط