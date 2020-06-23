شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 43.38 الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، حيث يتواجد هدفنا الإيجابي التالي عند 45.50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 42.20 مهم لمواصلة الاتجاه الصاعد، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد