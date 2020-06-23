شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليحاول الابتعاد عن مستوى 40.41، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 43.05 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 40.41 مهم لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد