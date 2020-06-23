شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار المساهمة بدفع السعر للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة لاختراق مستوى 18.00 وتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 18.93، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 17.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد