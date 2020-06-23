شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات إيجايبة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختراق مستوى 1765.00 لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تمتد إلى 1800.00 ثم 1840.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1735.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد