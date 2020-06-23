شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمقاومة المحورية 1.2515 ولا يزال دونها حتى الآن، بانتظار تفعيل التأثير السلبي لإشارات مؤشر ستوكاستيك السلبية لتحفيز السعر على الارتداد هبوطاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2304 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن تأكيد اختراق 1.2515 سيدفع السعر سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2680 وتمتد إلى 1.2777.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2360 والمقاومة 1.2550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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