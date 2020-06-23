شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.1270 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 1.1420 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.1270 يمثّل شرط أولي لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد