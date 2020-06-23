شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائية السعودية تُنهي مشروع التحول القاضي بالاستفادة القصوى من تكامل الشركات التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن إنهاء مشروع التحول الطموح والخاص بالشركة القابضة، والذي يهدف إلى الاستفادة القصوى من التكامل بين الشركات التابعة لها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن التكامل بين الشركات يأتي لتوفير الحلول ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة لعملائها وتحسين الأداء والربحية والرقي بمستوى العاملين لديها، وجعل الشركة جاهزة لمواجهة التحديات المختلفة.

ويأتي مشروع التحول انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية ضخمة.

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وبحسب البيان، يعمل برنامج تحول الشركة على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية، تشمل تطوير الأنظمة المناسبة، وتعزيز عمليات الابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة.

ولدعم هذا البرنامج أنشأت الشركة وحدتي أعمال استراتيجيتين بالإضافة الى وحدات قطاع الأعمال المساندة وجميعها مرتبطة مباشرة بالرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر بن محمد المهيد، وهم: وحدة الأعمال الاستراتيجية للمتفجرات، ووحدة الأعمال الاستراتيجية للأدوية، ووحدات قطاعات الأعمال المساندة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 38 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 39 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض قيمة المبيعات وزيادة مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.