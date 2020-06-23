شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ساسكو تُقر توزيع ارباح بقيمة 60 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بقيمة 60 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال واحد للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

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ووافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء جملس الإدارة بقيمة 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات.