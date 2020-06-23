شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقدات الحكومة الكويتية الطارئة تقفز إلى أكثر من مليار دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة التعاقدات الحكومية بالكويت خلال الفترة الممتدة من 12 مارس الماضي حتى 20 يونيو الجاري للحالات الطارئةلأكثر من مليار دينار لنحو 784 عقدا، فيما تم تحقيق وفر بقيمة 34 مليون دينار من هذه التعاقدات.

ووفقا لبيانات صادرة عن ديوان المحاسبة، فإن تلك التعاقدات التي درسها فريق الديوان تأتي ضمن التعاقدات الحكومية لمتابعة الحالات الطارئة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبلغت تعاقدات وزارة الصحة نحو 264 مليون دينار لأكثر من 265 عقدا لتستحوذ على نحو 35% من تعاقدات الجهات الحكومية، فيما استقرت تعاقدات وزارة المالية عند 32 عقداً بقيمة 50 مليون دينار دون تغيير.

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وقامت وزارة الكهرباء والماء بالتعاقد على 42 عقدا بقيمة 168 مليون دينار، فيما تعاقدت وزارة الدفاع على 56 عقدا بقيمة 87 مليون دينار، أما مجلس الوزراء تعاقد على 74 عقدا بقيمة 101 مليون دينار، ووزارة الداخلية قامت بالتعاقد على 46 عقدا بقيمة 71 مليون دينار.

أما وزارة الأشغال العامة فتعاقدت على 63 عقدا بقيمة 217 مليون دينار، وسجلت جهات أخرى عقودا بقيمة 83 مليون دينار لنحو 206 عقدا.

وذكر ديوان المحاسبة أن هذه التعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.