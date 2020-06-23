سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 70 سنتا ليبلغ 36.92 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط انخفض سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا ليبلغ 36.92 دولار في تداولات امس الاثنين مقابل 37.62 دولار في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 89 سنتا أي ما يعادل 2.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 90 سنتا أي بنحو 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.

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