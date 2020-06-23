شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم لـ1.5 جنيه بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23– 6 – 2020 انخفاضا لعدد من الأصناف وذلك بحسب التسعيرة المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجلت الطماطم أسعارا تتراوح بين 1.5- 3.5 جنيها مقابل 1.75 – 3.75 جنيها للكيلو أمس.

فيما سجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1.7-2.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم ليتراوح 15 – 23 جنيها، البامية بـ12 جنيهات.

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كما استقرت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 - 5 جنيهات للكيلو بينما تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار البلدى 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، بينما سجل الخيار الصوب اسعار 2-4 جنيها.

وكانت وزارة الزراعة كشفت، أن الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و 739طن، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن، متوقعا تزايد صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كوورنا، بشكل يزيد عن معدلات 2019.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول، تليها البطاطس، واحتل البصل المركز الثالث، متابعا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة فى مجال تصدير البرتقال، ونحن الآن لازلنا فى المركز الأول فى العالم فى تصدير الموالح، مشير إلى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و739طن، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن.