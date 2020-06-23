شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. انخفاض سعر الأسمنت ومتر الرمل يبدأ من 60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23-6-2020 انخفاضا في السوق المحلي حيث سجل سعر الطن 620 - 670 جنيها للطن فيما شهدت باقي خامات مواد البناء استقرارا حسب ما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضا بين 10-20 جنيها فى الطن وذلك بعدما سجلت الأسعار فى ارض المصنع 620-670 جنيها للطن مقابل 640-680 جنيها، في حين يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 690- 730 جنيها.

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وأشار الزيني إلى أن أسعار الجبس تتراوح بين 500 - 600 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيها الألف طوبة بينما سجلت اسعار الرمل 60 - 100 جنيها للمتر.

وعن أسعار الحديد فأوصح الزيني في تصريح خاص لليوم السابع أنه يشهد استقرارا حيث سجل سعر الطن 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن.

وكانت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أوضحت أن انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الإحترازية هذا علاوة على تراجع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض المبيعات لمواد البناء، كما رحبت فى وقت سابق، بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.