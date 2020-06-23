شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى بداية تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجيى إكس 30" بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.10%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء في التعاملات الأولى صباح اليوم، في حين مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

ومن جانب آخر قررت ادارة البورصة المصرية إطلاق اسم الراحل محسن عادل على الجوائز المتعلقة بكافة الجهود والأنشطة التعليمية الرامية لنشر الوعي والثقافة المالية.

Advertisements

وجاءت أولى تلك الفعاليات مسابقة محسن عادل للثقافة المالية، وهي المسابقة السنوية التي دشنتها ادارة البورصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة باساسيات العمل والاستثمار في سوق الاوراق المالية، والتي انطلقت في موسمها الأول خلال اجازة عيد الفطر المبارك لعام 2020.

وشهدت النسخة الأولى من مسابقة محسن عادل للثقافة المالية تفاعلا ملحوظا وإقبالا كبيرا، لترفع ادارة البورصة اجمالي عدد الجوائز إلى 22 جائزة بدلا من 7 جوائز.

وتأتي هذه الخطوة حرصا من إدارة البورصة على تكريم وتخليد اسم الراحل محسن عادل وذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي لعبه في بناء وتشكيل الوعي الاقتصادي و المالي.