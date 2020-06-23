شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعرض دعم وتمويل مشروعات المصريين العائدين من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اطار تنفيذ توجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعمل علي استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل لائقة من خلال تقديم التمويل والتدريب اللازم لإقامة مشروعات صغيرة أو تشغيلهم في المشروعات الممولة من الجهاز.

وتنفيذا لتوصيات الاجتماع الذي تم بين نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وقيادات جهاز تنمية المشروعات والذي جاء فيه أهمية الإسراع بتوفير فرص عمل لمجموعة الشباب المصريين الذين تم تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية بتوجيهات رئاسية.

وقام الجهاز بالتواصل الفوري مع هؤلاء الشباب والاجتماع معهم بمحافظة بنى سويف وتم عرض الخدمات التى يقدمها الجهاز في دعم وتمويل المشروعات صغيرة أو إتاحة فرص عمل لهم من خلال الحاقهم بالمشروعات الانتاجية الممولة من الجهاز .. ونتيجة الاجتماع وبناء على رغباتهم ووفقاً لخبراتهم تبين رغبة 23 شاب فى إقامة مشروعات صغيرة في عدة مجالات منها (المقاولات و تسمين العجول وانتاج المواد الغذائية وتجارة مواد بناء ومدشة حبوب ومشروعات في وسائل النقل الجماعي ).

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وبدأ الجهاز على الفور فى إجراءات إقامة وتنفيذ هذه المشروعات بداية بالمساعدة فى استصدار المستندات المطلوبة والتراخيص اللازمة ثم توفير التمويل المالي اللازم لهذه المشروعات وتقديم الدعم التدريبي أو التسويقي أو الإداري لمشروعاتهم لضمان نجاحها .. فيما أبدى ثلاثة منهم عدم رغبتهم فى إقامة مشروعات وطلبوا فرص تشغيل مناسبة لمؤهلاتهم وبالفعل قام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق لمساعدتهم فى استلام وظائف مناسبة لهم في المشروعات الممولة من خلاله.

وأكدت الأستاذة نيفين جامع علي الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لكافة المواطنين العائدين من الخارج من خلال تدريبهم وتأهيلهم علي ريادة الأعمال ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق لأصحابها حياة كريمة.. وأشارت إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة يشهد طفرة كبيرة في حجم التمويل الذي توفره الدولة لهذا القطاع وتضافر كافة الجهات المعنية للنهوض به وتشجيع الشباب والمواطنين علي العمل الحر والتشغيل الذاتي.

وأشارت إلي أن جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتنفيذ توجيهات الدولة بتقديم كافة خدماته المالية أو الفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وأن فروع الجهاز بكافة المحافظات مستعدة لتقديم هذه الخدمات ومساندة العائدين من الخارج ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات (الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية) مع وجود المئات من دراسات الجدوى الاسترشادية لمساعدة العائدين علي اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والانتاج.