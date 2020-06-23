شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المركزى للتعمير" يتابع مشروعى تنمية وتطوير 130 قرية من القرى الأكثر احتياجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تنمية وتطوير 130 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بـ26 محافظة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور قيادات الجهاز، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيس جهاز البحوث والدراسات، وممثلى شركات المقاولات، واستشاريي المشروعين.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن عقد هذا الاجتماع، يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعين، والاهتمام بدفع الأعمال التى يتم تنفيذها بواسطة الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزى للتعمير، ضمن اتفاق إنابة بين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية.

وشدد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على ضرورة دفع معدلات الإنجاز، وحل المعوقات بالمشروعين، والالتزام بالتوقيتات المقررة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، والاقتصاد فى التكاليف، وإجراء التنسيقات المطلوبة مع وزارة التنمية المحلية، والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

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وقال اللواء محمود نصار: إن مشروع تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجاً بـ26 محافظة، يهدف إلى تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية، وتبدأ مرحلته الأولى فى 130 قرية مُقسمة على 26 محافظة بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالى عدد 172 مشروعاً (62 مشروعاً لرصف الطرق – 79 مشروعاً لأعمال الكهرباء والإنارة – 16 مشروعاً لمياه الشرب – 6 مشروعات لتغطية ترع ومصارف – إنشاء وحدتى إطفاء – 5 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية – مشروع تحسين بيئة – مشروع استكمال أعمال صرف)، بتكلفة تقديرية 740 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من تنفيذ 71 مشروعاً، وجارٍ تنفيذ 101 مشروع، بالإضافة إلى قيام الوزارات والهيئات المشاركة بمشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجاً بتنفيذ المشروعات التى تخصها بتلك القرى.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة، يشمل تطوير ورفع كفاءة 43 مجزرا كمرحلة أولى بمحافظات الجمهورية، بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه، موضحاً أنه جارٍ إنشاء مجزر آلى جديد، ومحجر صحي، وموقع لتدوير المخلفات الحيوانية، بالقاعدة اللوجستية بمحافظة دمياط، بتكلفة 160 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجازر جديدة فى القواعد اللوجستية لخدمة المحافظات المجاورة.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن تطوير المجازر يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، والحفاظ على البيئة من التلوث، والحد من التلوث البيئى للمخلفات من خلال تزويد المجازر بشبكات خاصة من المواسير لتصريف الدم، وتكون منفصلة تماما عن شبكات الصرف الصحى، ويتم تجميعها فى خزانات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.



