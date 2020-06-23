شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتعافى بعد ارتباك قصير بشأن الاتفاق التجارى الصينى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم اليابانية، وأغلقت على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد تقلب قصير الأمد فى السوق عقب تصريحات مثيرة للارتباك من البيت الأبيض، بشأن الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر نيكى، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 22549.05 نقطة.

وفى البداية، اقتفت السوق أثر مكاسب المؤشرات الثلاثة الرئيسية فى وول ستريت، مع دفعة من أسهم التكنولوجيا فى ظل تركيز المستثمرين على احتمال طرح الحكومة المزيد من إجراءات التحفيز.

وفى وقت سابق من الجلسة، انخفضت سوق طوكيو بعدما قال المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو إن الاتفاق التجارى مع الصين "انتهي"، وعزا ذلك جزئيا لعدم تحذير بكين من تفشى فيروس كورونا فى وقت مبكر.

لكن مخاوف المستثمرين، هدأت سريعا بعدما أوضح نافارو أن تصريحاته اقتطعت من سياقها.

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وبعد وقت قصير، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر، أن الاتفاق التجارى مع الصين "ما زال قائما".

وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1587.14 نقطة، وارتفع نحو 75 بالمئة من مؤشرات القطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو وعددها 33.

وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات، بمكاسب 1.36 بالمئة بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية أمس أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.

وزاد سهم شركة دنسو لإنتاج الأجزاء الكهربائية والإلكترونية للسيارات 4.16 بالمئة.