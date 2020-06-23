شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تقترب من قرض بمليار دينار من تحالف يضم "الوطني" و"بيتك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) تقترب من وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع قرض مجمع بقيمة مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية لمدة 15 سنة بفائدة متغيرة.

وقالت المصادر إن القرض الضخم الذي سيتم منحه لمؤسسة البترول بالدولة يعتبر الأول للبنوك المحلية بعد أزمة كورونا وهو الأكبر، ويعبر عن قوة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الضخمة في البلاد وعلى رأسها المشاريع النفطية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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وذكرت أن بنك الكويت الوطني يجري حاليا التنسيق مع البنوك التقليدية لجمع المبلغ، فيما يقوم "بيتك" بالتنسيق مع البنوك الإسلامية المحلية، متوقعة أن يتم توقيع الاتفاق بداية الشهر المقبل.

وبينت أن هدف القرض تمويل مشاريع شركة نفط الكويت الإنتاجية للوصول إلى الإنتاج المطلوب ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040، مشيرة إلى أن بعض البنوك المحلية من الممكن ألا تشارك في هذا القرض.

من جهة أخرى، قالت المصادر إنه عقب انتهاء إجراءات الحصول على القرض المحلي ستجري مؤسسة البترول جولة للحصول على قرض بالدولار الأميركي.