شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلي الزراعي بالسعودية بلغ 61.4 مليار ريال في ظل كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن حجم الناتج المحلي الزراعي للسعودية بلغ 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

وأكد الفضلي في تصريح صحافي أن المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية بحسب صحيفة عكاظ.

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وأشار إلى أن السعودية تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق،

كما أعلن الفضلي أن المملكة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، حيث تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125%، ومن الخضار والدواجن نسبة 60%.

وأكد أن المملكة تمضي قُدماً في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزة نسبية.